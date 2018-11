Frankfurt/Main (AFP) Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will auf der neu konzipierten Islamkonferenz zwei Schwerpunkte setzen. Zum einen gehe es darum, dass sich Muslime in Deutschland von ausländischer Einflussnahme abkoppeln sollten, indem sie "nicht nur Organisation und Finanzierung ihrer Gemeinden selbst in die Hand nehmen, sondern auch die Imamausbildung an ihre Bedürfnisse anpassen", schrieb Seehofer in einem Gastbeitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Dienstagsausgabe).

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.