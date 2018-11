Brüssel (AFP) Nach dem gewaltsamen Vorgehen der russischen Küstenwache gegen ukrainische Schiffe haben die Nato und die EU jeweils Sondersitzungen angesetzt. Wie die Militärallianz am Montag mitteilte, findet am Nachmittag eine außerordentliche Sitzung der Nato-Ukraine-Kommission auf Botschafterebene statt. Diplomaten zufolge werden auch bei der EU am Nachmittag die zuständigen Botschafter bei einer außerordentlichen Sitzung über die Lage beraten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.