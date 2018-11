Berlin (AFP) In der Sexismus-Affäre der Stasi-Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen darf deren bisheriger Leiter vorerst nicht an seinen Arbeitsplatz zurückkehren. Wie das Berliner Landgericht am Montag in einem Eilverfahren entschied, wird damit eine anderslautende Gerichtsentscheidung von vergangener Woche zunächst doch nicht vollzogen. Am Sonntagabend hatte der Stiftungsrat den Direktor und Vorstand Hubertus Knabe angesichts der Affäre um sexuelle Belästigung mit sofortiger Wirkung entlassen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.