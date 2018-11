Warschau (AFP) Mitarbeiter einer Supermarktkette in Polen haben in Bananenkisten aus Ecuador geschmuggeltes Kokain im Millionenwert entdeckt. Rund 160 Kilo der teuren Droge seien in kleine Päckchen unterteilt in den Kisten versteckt worden, sagte Polizeisprecher Dawid Marciniak am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Medien schätzten den Wert auf umgerechnet 18,6 Millionen.

