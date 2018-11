Washington (AFP) US-Präsident Donald Trump hat vor einem Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping weitere Härte im Handelsstreit signalisiert. In einem am Montag veröffentlichten Interview mit dem "Wall Street Journal" sagte Trump, es sei "höchst unwahrscheinlich", dass er auf eine für kommendes Jahr geplante Erhöhung der Strafzölle auf chinesische Importe verzichte. Zudem drohte er Zölle auf jene chinesischen Produkte an, die bislang nicht von den Strafmaßnahmen betroffen sind.

