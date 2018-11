Berlin (AFP) Der Weihnachtsmarkt-Attentäter Anis Amri soll vor seinem Anschlag auf den Berliner Breitscheidplatz einem vom Berliner Landeskriminalamts (LKA) beobachteten Bekannten in sein Vorhaben eingeweiht haben. Das berichteten der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB), die "Berliner Morgenpost" und das ARD-Magazin "Kontraste" am Dienstag unter Berufung auf eine nicht-öffentliche Sitzung des Untersuchungsausschusses zu dem Anschlag im Berliner Abgeordnetenhaus. Demnach hatte Amri in Feysal H. einen Mitwisser.

