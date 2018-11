Kabul (AFP) Drei US-Soldaten sind am Dienstag bei einen Anschlag in Afghanistan getötet worden. Drei weitere US-Soldaten seien verletzt worden, als ein Sprengsatz nahe der Stadt Ghasni im Zentrum des Landes detonierte, wie die Nato-Mission "Resolute Support" mitteilte. Außerdem seien drei weitere US-Soldaten und ein Mitarbeiter einer privaten US-Sicherheitsfirma verletzt worden. Die radikalislamischen Taliban nahmen die Attacke in einer Mitteilung über den Messenger-Dienst WhatsApp für sich in Anspruch.

