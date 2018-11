Berlin (AFP) Immer weniger Deutsche spenden immer mehr Geld: Dieser Trend hat sich auch in diesem Jahr fortgesetzt, wie der Deutsche Spendenrat am Dienstag in Berlin mitteilte. Demnach flossen von Januar bis September bereits 3,3 Milliarden Euro Spendengelder, 200 Millionen Euro mehr als im Vorjahreszeitraum. Es war demnach das zweitbeste Ergebnis seit Beginn der Erhebung im Jahr 2005. Bis Jahresende wird das Spendenvolumen voraussichtlich auf deutlich über fünf Milliarden Euro steigen.

