Frankfurt/Main (AFP) Die Weihnachtszeit steht vor der Tür, und wie jedes Jahr erwarten die Paketzusteller eine noch größere Menge von Paketen. "Die Situation bei den Zustellern ist angespannt", sagt der Logistik-Experte und Partner bei der Unternehmensberatung McKinsey, Florian Neuhaus, der Nachrichtenagentur AFP. "In den Tagen vor Weihnachten ist das Paketvolumen doppelt so hoch wie an normalen Tagen." Das bringe die Sortieranlagen an ihre Grenzen. Außerdem hätten es die Paketdienste in der aktuellen Arbeitsmarktsituation schwer, Fahrer zu finden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.