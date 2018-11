Bremen (AFP) Bei einem Streit ist ein Mann in Bremen erstochen worden. Von Zeugen alarmierte Polizisten fanden den Schwerverletzen am Montagabend in einem Haus im Stadtteil Hemelingen, wie die Beamten mitteilten. Er starb noch am Tatort. Kurz darauf wurden zwei Verdächtige vorläufig festgenommen. Hintergründe und Abläufe waren demnach zunächst unklar.

