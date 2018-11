Berlin (AFP) Knapp ein halbes Jahr nach dem für zwei Menschen tödlichen Ende einer Flucht vor der Polizei hat in Berlin der Prozess gegen den mutmaßlichen Fahrer begonnen. Der Angeklagte Milinko P. drückte am Dienstag in einer von seinem Anwalt vorgetragenen Stellungnahme sein Bedauern über den Tod der 22-jährigen Passantin Johanna H. und seines 18-jährigen Beifahrers aus, wie eine Sprecherin des Landgerichts sagte.

