Köln (AFP) Ein Polizeibeamter aus Nordrhein-Westfalen ist bei einem Einsatztraining angeschossen und schwer verletzt worden. Ein Kollege verletzte den 23-Jährigen am Montag durch einen Schuss in den Hals, wie die Kölner Polizei am Dienstag mitteilte. Es sei von einem Fehlverhalten des 22-Jährigen Kollegen auszugehen.

