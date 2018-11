Tunis (AFP) Mehrere hundert Menschen haben am Dienstag in Tunesien gegen den Besuch des saudiarabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman protestiert. In Sprechchören kritisierten die Demonstranten den Gast als "Mörder" und forderten seine Verurteilung wegen seiner Rolle bei der Ermordung des saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi in Istanbul. "Du bist hier nicht willkommen", war auf Schildern bei der Kundgebung zu lesen.

