Frankfurt/Main (AFP) Die Bundespolizei ist am Dienstag in Hessen und Nordrhein-Westfalen gegen eine Bande mutmaßlicher Schleuser vorgegangen. 130 Beamten vollstreckten drei Haftbefehle und beschlagnahmten Beweismittel, wie die Bundespolizei in Frankfurt am Main mitteilte. Der Einsatz betraf demnach fünf Adressen in Köln, Düsseldorf und Wiesbaden. Die kriminelle Gruppe soll eine bislang nicht bekannte Zahl von Ausländern geschleust haben.

