Ottawa (AFP) Nach monatelangem Zwangsaufenthalt im Transitbereich eines malaysischen Flughafens ist ein Flüchtling aus Syrien endlich wieder in Freiheit: Der 36-jährige Hassan al-Kontar traf am Dienstag auf dem Flughafen von Vancouver in Kanada ein, das ihm ein unbegrenztes Aufenthaltsrecht in Kanada gewährte. Al-Kontar war im März am Flughafen von Kuala Lumpur in Malaysia gestrandet. Dort saß er fest, weil er wegen Visumsproblemen weder ein- noch ausreisen durfte.

