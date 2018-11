Washington (AFP) US-Präsident Donald Trump will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Rande des G20-Gipfels am kommenden Wochenende in Argentinien zu einem bilateralen Gespräch treffen. Dies teilte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, am Dienstag in Washington mit. Angaben zu den Themen des Gesprächs machte sie nicht.

