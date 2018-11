Berlin (AFP) Die Unionsfraktion im Bundestag hat sich fast einmütig hinter den geplanten UN-Migrationspakt gestellt. Ein dazu mit der SPD abgestimmter Antrag wurde in einer Fraktionssitzung am Dienstagnachmittag mit großer Mehrheit beschlossen, wie am Rande der Sitzung aus Fraktionskreisen verlautete. Auch die SPD-Fraktion votierte in getrennter Sitzung fast einmütig dafür.

