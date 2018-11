Fürth (AFP) Bei einem Brand an einer Schule in Fürth sind am Dienstag zahlreiche Schüler und Lehrer durch Rauchgasvergiftungen verletzt worden. Etliche Schüler und einige Lehrer seien vor Ort behandelt worden, mehrere seien in Krankenhäuser gebracht worden, teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken am Dienstag mit. Genaue Zahlen zu den Verletzten konnte die Polizei zunächst nicht vorlegen.

