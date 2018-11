Berlin (AFP) Die bekannte Computermesse Cebit in Hannover soll einem Bericht zufolge eingestellt werden. Das berichteten die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland sowie die "Neue Presse" am Mittwoch unter Berufung auf Unternehmenskreise. Der Zeitung zufolge informierte die Deutsche Messe als Veranstalterin die Mitarbeiter am Mittwochmittag in Hannover über das geplante Aus. Die Cebit sowie die Deutsche Messe waren für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

