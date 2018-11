Bochum (dpa) - Bei der Suche nach einer Haushaltshilfe verlässt sich die große Mehrzahl der Haushalte in Deutschland laut einer Umfrage am liebsten auf persönliche Empfehlungen. Fast drei Viertel der befragten privaten Arbeitgeber gaben in einer Erhebung des Instituts Forsa an, die neue Hilfe nach Hinweisen von Familienangehörigen, Nachbarn, Freunden oder Bekannten gefunden zu haben. Weitere 16 Prozent der Befragten erklärten, über eine Kleinanzeige oder einen Aushang an einem Schwarzen Brett fündig geworden zu sein. Dagegen spiele das Internet kaum eine Rolle, sagten 5 Prozent.

