München (AFP) Die Schauspielerin Katharina Wackernagel ist auch ohne Partner und Kind glücklich. "Es gab schon Beziehungen in meinem Leben, die mir sehr wichtig waren, aber meine Partner mussten immer akzeptieren, dass mein Beruf mein Leben bestimmt", sagte sie in einem am Mittwoch vorab veröffentlichten Interview des Magazins "Bunte". Ihre Eltern, ihre zwei Brüder und deren Familien sowie ihre Freunde seien für sie das Allerwichtigste im Leben. "Direkt danach kommt der Beruf."

