Moskau (AFP) Russlands Präsident Wladimir Putin hat die internationale Kritik am Vorgehen der russischen Küstenwache gegen ukrainische Schiffe im Schwarzen Meer zurückgewiesen. Die russischen Einheiten hätten lediglich "ihre militärische Pflicht" getan, sagte Putin am Mittwoch. "Sie haben ihre militärische Pflicht mustergültig und präzise erfüllt", sagte Putin bei einer Wirtschaftskonferenz in Moskau. Der Schutz der russischen Grenze sei "die gesetzmäßige Aufgabe" der Küstenwache.

