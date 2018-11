Berlin (AFP) Die SPD hofft trotz der Differenzen beim sogenannten Gute-Kita-Gesetz in der Koalition auf eine baldige Einigung über die geplante Neuregelung. "Das 'Gute-Kita-Gesetz' kommt", sagte die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Katja Mast der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch in Berlin. "Wir sind in den Schlussberatungen in der Koalition."

