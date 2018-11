Karlsruhe (AFP) Das Bundesverfassungsgericht hat die Gehaltsabsenkung für einen Teil der Beamten und Richter in Baden-Württemberg gekippt. Beamte seien nicht dazu verpflichtet, "stärker als andere zur Konsolidierung öffentlicher Haushalte beizutragen", begründete das höchste deutsche Gericht in dem am Mittwoch veröffentlichten Beschluss seine Entscheidung. Es erklärte die angegriffene Besoldungsregelung für die ersten drei Dienstjahre in den betroffenen Gruppen für nichtig. (Az. 2 BvL 2/17)

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.