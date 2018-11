Ankara (AFP) Die türkische Hauptstadt Ankara hat die Straße an der neuen US-Botschaft nach dem schwarzen US-Bürgerrechtler Malcolm X benannt. Arbeiter der Stadtverwaltung tauschten am Donnerstag die Straßenschilder an der Straße im Bezirk Cukurambar aus, an der bis 2020 die neue US-Vertretung errichtet werden soll. Bisher hieß die Straße 1478, doch beschloss der Stadtrat im Oktober, sie nach dem muslimischen Aktivisten zu benennen.

