London (AFP) Bei dem Anschlag auf eine britische Sicherheitsfirma in Afghanistan am Mittwoch sind nach Angaben der Firma fünf ihrer Mitarbeiter getötet worden. 32 Mitarbeiter seien verletzt worden, erklärte die die Firma G4S am Donnerstag in London. Firmenchef Charlie Burbridge gab "mit großer Trauer" den Tod von einem Briten und vier Afghanen bekannt.

