Leipzig (dpa) - Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier wird die Auftaktrennen der neuen Biathlon-Saison verpassen.

Die 25-Jährige gehört nach ihrer gesundheitsbedingten Zwangspause wie erwartet nicht zum Aufgebot für die beiden Mixed-Staffeln beim Weltcup-Start an diesem Sonntag (ab 12.00 Uhr) im slowenischen Pokljuka. «Die Mixed-Staffeln kommen für Laura noch zu früh. Ihren Fahrplan für die kommenden Wochen werden wir noch separat diskutieren», sagte der sportliche Leiter Björn Weisheit.

Damit ist offen, ob die siebenmalige Weltmeisterin aus Garmisch-Partenkirchen in der kommenden Woche in den drei Einzelrennen dabei ist. Ein Einsatz erscheint aber mehr als fraglich. Dahlmeier hatte erst zwei Wochen vor dem Saisonstart wieder mit dem Training auf Schnee begonnen. Mitte Oktober hatte sie nach mehreren gesundheitlichen Rückschlägen angekündigt, kürzen treten zu müssen. Ihr Immunsystem war zu geschwächt, wie die Ärzte damals mitteilten. Nach der Zwangspause war die Ausnahme-Skijägerin dann erst Anfang November ins moderate Training eingestiegen, um sich wieder an die Belastungen zu gewöhnen.

Homepage Laura Dahlmeier

Übersicht Biathlon-Weltcup

Biathlon-Weltverband IBU

Biathlon im Deutschen Skiverband