Frankfurt/Main (dpa) - Die 11.400 Punkte bleiben für den Dax auch am Donnerstag eine Hürde. Angetrieben von Signalen der US-Notenbank kletterte der deutsche Leitindex in der ersten Handelsstunde bis auf 11 403 Punkte, bevor er wie bereits am Dienstag wieder etwas nachgab.

Zuletzt lag der Dax mit 0,85 Prozent Aufschlag bei 11.394,77 Punkten. Für den MDax als Index mittelgroßer Unternehmen ging es um 1,43 Prozent aufwärts auf 23.752,15 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte 0,85 Prozent zu.

Nach einer Rede des Fed-Chefs Jerome Powell vom Vorabend hoffen Marktteilnehmer auf ein vorsichtigeres Vorgehen der Notenbanker bei künftigen Leitzinserhöhungen. Niedrige Zinsen machen Anlagen in Aktien attraktiver.

Allerdings rückt auch der G20-Gipfel in Buenos Aires am Freitag und Samstag immer mehr in den Blick, was den Kaufwillen der Anleger etwas bremsen könnte. Die Erwartung, dass sich US-Präsident Trump und Chinas Staatspräsident Xi Jinping im Handelskrieg einigen, ist an den Finanzmärkten nicht sehr hoch. Bestenfalls wird ein «Waffenstillstand» erwartet.

Auf breiter Front und europaweit gesucht waren Aktien aus dem Technologiesektor. So legten Wirecard und Infineon im Leitindex bis zu 3,5 Prozent zu und Siltronic im MDax um 5 Prozent. Im SDax zählten RIB Software und Aixtron zu den größten Kursgewinnern.

Nach Zahlen zum dritten Quartal und einem bekräftigten Ausblick von Tele Columbus sprangen deren Aktien zeitweise um mehr als 13 Prozent auf das höchste Niveau seit Mitte Oktober.