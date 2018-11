Bonn (AFP) Die realen Unterschiede in der Besoldung von Professoren an deutschen Hochschulen belaufen sich einem Medienbericht zufolge auf bis zu 1380 Euro im Monat. Wie die Zeitschrift "Forschung und Lehre" am Donnerstag vorab unter Berufung auf das aktuellen Besoldungsranking des Deutschen Hochschulverbandes (DHV) berichtete, liegt der Durchschnittswert der tatsächlich bezogenen Besoldung für eine sogenannte W3-Professur in Bayern bei monatlich 8950 Euro. In Mecklenburg-Vorpommern sind es dagegen nur 7570 Euro.

