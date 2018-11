Brüssel (AFP) Der deutsche EU-Kommissar Günther Oettinger (CDU) rechnet damit, dass die USA bald Einfuhrzölle auf europäische Autoimporte erheben werden. Die Absprache der EU mit der Regierung in Washington drohe zu kippen, sagte Oettinger am Mittwochabend bei einer Veranstaltung in der Landesvertretung Baden-Württemberg in Brüssel. Es könne daher "zeitnah" zu Autozöllen kommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.