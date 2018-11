Brüssel (AFP) Die Europäische Union will im kommenden Jahr wieder tausenden Jugendlichen Reisetickets zur Entdeckung Europas schenken. Insgesamt 12.000 Jugendliche sollen für 2019 für das Programm DiscoverEU ausgewählt werden, wie die EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Interessierte, die im Jahr 2000 geboren sind, können sich bis zum 11. Dezember bewerben - alleine oder als Gruppe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.