Baden-Baden (AFP) Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) will möglichst zeitnah wieder Abschiebungen nach Syrien prüfen lassen. "Wir werden das Auswärtige Amt bitten, die Bundesregierung bitten, schon im nächsten Jahr die Lage erneut zu beobachten, denn wir haben natürlich schon inzwischen einige Gegenden in Syrien, wo kein Bürgerkrieg mehr herrscht", sagte Herrmann am Donnerstag im SWR.

