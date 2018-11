Dubai (AFP) Ein hochrangiger Vertreter der jemenitischen Huthi-Rebellen hat am Donnerstag erstmals die Teilnahme seiner Bewegung an den geplanten Friedensverhandlungen in Schweden Anfang Dezember in Aussicht gestellt. Mohammed Ali al-Huthi, Anführer des Höheren Revolutionskomitees, knüpfte die Teilnahme in einer Twitter-Botschaft aber an umfassende Garantien. So müsse gewährleistet sein, dass die Huthi-Delegierten sowohl sicher an- als auch abreisen könnten, schrieb er.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.