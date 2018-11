Seoul (AFP) Das oberste Gericht Südkoreas hat den japanischen Mitsubishi-Konzern zu Entschädigungszahlungen wegen Zwangsarbeit in der Besatzungszeit vor mehr als 70 Jahren verurteilt. Die Richter bestätigten am Donnerstag das Urteil einer unteren Instanz, die sechs hochbetagten Klägern recht gegeben hatte. Mitsubishi Heavy Industries muss ihnen nun vorenthaltene Löhne in Höhe von jeweils 80 Millionen Won (63.000 Euro) nachzahlen.

