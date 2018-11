Berlin (AFP) In Deutschland werden künftig strengere Regeln für Stickstoffdioxid in Innnenräumen gelten. Der Ausschuss für Innenraumrichtwerte (AIR) von Bund und Ländern werde in der kommenden Woche eine Anpassung beschließen, sagte der AIR-Vorsitzende Martin Kraft dem Nachrichtenportal "t-online.de". Genaue Angaben zur Verschärfung machte er aber noch nicht.

