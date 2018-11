Beirut (AFP) Die libanesische Armee hat bei Razzien in Flüchtlingslagern rund 400 Syrer festgenommen. Wie die Armee am Donnerstag mitteilte, nahm sie am Mittwoch im östlichen Bekaa-Tal 300 Syrer wegen nicht mehr gültiger Aufenthaltspapiere fest, 56 wegen fehlender Ausweise und 33 wegen ausstehender Haftbefehle. Alle hätten gegen das Gesetz verstoßen, und jene ohne Ausweise oder Aufenthaltspapiere seien an die Polizei übergeben worden.

