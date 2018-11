Buenos Aires (AFP) Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will am Rande des G20-Gipfels in Buenos Aires den saudiarabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman treffen. Macron sagte am Donnerstag in der argentinischen Hauptstadt, er werde am Rande des Gipfeltreffens "zweifellos" die Gelegenheit haben, mit dem einflussreichen Thronfolger über die Ermordung des saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi zu sprechen. Es besteht der Verdacht, dass Khashoggi auf Betreiben des Kronprinzen umgebracht wurde.

