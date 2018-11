Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am Rande des G20-Gipfels ab Freitag in Argentinien voraussichtlich US-Präsident Donald Trump und den russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen. Als mögliche Themen für das Treffen mit Trump wurden in der Bundesregierung am Donnerstag insbesondere Handelsfragen und der angekündigte Ausstieg der USA aus dem INF-Abrüstungsvertrag genannt. Bei dem Gespräch mit Putin dürfte es demnach vor allem um den Konflikt mit der Ukraine sowie um den Krieg in Syrien gehen.

