Tiflis (AFP) Der bei der Präsidentschaftswahl in Georgien unterlegene Oppositionskandidat will den Sieg der von der Regierungspartei unterstützten Kandidatin Salome Surabischwili nicht anerkennen. "Wir erkennen das Wahlergebnis nicht an und fordern vorgezogene Parlamentswahlen", sagte Grigol Waschadse am Donnerstag in vom Fernsehen übertragenen Äußerungen. Er kündigte für Sonntag eine "friedliche Großdemonstration" der Opposition in der Hauptstadt Tiflis an.

