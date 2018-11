Karlsruhe (AFP) Nach mehreren Wochen hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt, der im baden-württembergischen Karlsbad mit Flugblättern zur Tötung eines Hundes aufgerufen hatte. Der 48-Jährige fühlte sich offensichtlich durch den bellenden Hund in seiner Nachtruhe gestört, wie die Polizei am Donnerstag in Karlsruhe mitteilte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.