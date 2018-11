Berlin (AFP) Die Reise von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zum G20-Gipfel nach Buenos Aires hat mit einer Panne begonnen: Nach dem Start in Berlin musste die Regierungsmaschine am Donnerstagabend den Flug Richtung Argentinien unterbrechen und in Köln zwischenlanden. Der Grund seien "technische Probleme", erläuterte ein Regierungssprecher.

