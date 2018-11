Genf (AFP) Nach den russischen Luftangriffen auf die syrische Rebellenbastion Idlib hat die UNO vor einer Eskalation des Konflikts in der Region gewarnt. "Wir sind sehr besorgt über die jüngsten Entwicklungen", sagte der UN-Hilfskoordinator für Syrien, Jan Egeland, am Donnerstag bei seiner letzten Pressekonferenz in Genf vor seinem Rücktritt von dem Posten. Die Lage sei "sehr ernst", nachdem Russland am Sonntag erstmals seit September Luftangriffe geflogen hatte.

