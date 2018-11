Rio de Janeiro (AFP) Rund vier Wochen vor dem Amtsantritt des neuen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro hat US-Sicherheitsberater John Bolton das künftige Staatsoberhaupt in Rio de Janeiro getroffen. Das Gespräch am Donnerstag in der Residenz von Bolsonaro dauerte rund eine Stunde, Bolton gab danach keine Erklärung ab, wie AFP-Reporter berichteten. Der Berater von US-Präsident Donald Trump hatte zuvor gesagt, er wolle in Rio den Boden für einen guten Start der Zusammenarbeit beider Präsidenten bereiten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.