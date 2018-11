Genf (AFP) Die Zahl der Masern-Ansteckungen ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weltweit um 30 Prozent gestiegen. Auch in wohlhabenden Staaten wie Deutschland sei ein Anstieg zu verzeichnen, erklärte die WHO am Donnerstag in Genf. Ursache für den Anstieg in Europa seien unter anderem Nachlässigkeit sowie Fehlinformationen über die Effektivität und Sicherheit von Impfungen.

