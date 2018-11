Berlin (AFP) Gegen die vom Bundestag am Donnerstag beschlossene Grundgesetzänderung für mehr Bundesmittel in der Bildung regt sich Widerstand bei den Ländern. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) kündigte in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" an, dass das Gesetzesvorhaben im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat beraten werden solle. Damit könnte es nicht mehr in diesem Jahr in Kraft treten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.