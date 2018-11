Miltenberg (dpa) - Eine 59-jährige Frau und ein 55-jähriger Mann sind bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Miltenberg in Bayern ums Leben gekommen. Das Feuer ist laut Polizei kurz nach Mitternacht aus bislang ungeklärter Ursache in der Wohnung ausgebrochen. Dabei konnten die beiden Bewohner nur noch tot geborgen werden. Der Brand wurde mittlerweile gelöscht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.