Hanoi (AFP) In Vietnam sind am Freitag 13 Drogenschmuggler zum Tode verurteilt worden. Ein Gericht in der Nordprovinz Ha Nam sprach neun Angeklagten schuldig, mit 18,5 Kilogramm Heroin und mehr als einem halben Kilogramm Methamphetamin gehandelt zu haben, wie staatliche Medien berichteten.

