Düsseldorf (dpa) - Fortuna Düsseldorf hat im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga einen herben Rückschlag erlitten. Das Team von Trainer Friedhelm Funkel unterlag am Abend dem FSV Mainz 05 zu Hause mit 0:1. Den entscheidenden Treffer für Mainz erzielte Stürmer Jean-Philippe Mateta in der 67. Spielminute. Damit droht Düsseldorf am Wochenende wieder auf den letzten Tabellenplatz abzurutschen. Mainz verbessert sich zumindest für eine Nacht um einen Platz auf Rang acht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.