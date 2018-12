Frankfurt/Main (dpa) - Die Europäische Zentralbank hat einen neuen Dienst für besonders schnelle elektronische Zahlungen an den Start gebracht. Auf der Basis könnten Verbraucher sofort und rund um die Uhr Zahlungen in ganz Europa durchführen, teilte die EZB in Frankfurt mit. Eine erste Transaktion zwischen einer spanischen und einer französischen Bank sei bereits erfolgt.

