Berlin (AFP) Zu den Jungsozialistinnen und Jungsozialisten in der SPD, kurz Jusos, gehören mehr als 70.000 Menschen zwischen zwischen 14 und 35 Jahren. Jedes SPD-Mitglied unter 36 ist automatisch Mitglied. Daneben können auch Menschen, die nicht in der SPD sind, bei den Jusos mitmachen, sofern sie das richtige Alter haben. In der Fläche sind die Jusos mit mehr als 350 Ortsgruppen sowie Schüler-, Auszubildenden- und Hochschulgruppen aktiv.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.